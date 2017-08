All : Tolisso ouvre (déjà) son compteur en Bundesliga

Dans : Bundesliga, Foot Europeen, OL.

Alexandre Lacazette a marqué le premier but de la saison de Premier League le week-end dernier avec Arsenal, et son ancien coéquipier à l'OL, Corentin Tolisso, a failli réussir la même chose en Bundesliga. Le joueur français du Bayern Munich a en effet inscrit à la 18e minute son premier but dans le championnat d'Allemagne lors du match inaugural entre le champion et Leverkusen. Mais son coéquipier Niklas Suele avait frappé neuf minutes avant lui.