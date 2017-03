PSG : Pierre Ménès n'en peut plus de la « remontada »

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

C'est l'expression à la mode depuis quelques jours, et certains commencent à sérieusement s'en agacer, la fameuse remontada rêvée par le FC Barcelone ce mercredi est agitée comme un épouvantail devant les supporters du Paris Saint-Germain.

Mais à force de faire croire que le PSG pouvait se faire dévorer par le Barça, atomisé au match aller, certains consultants ont mis pas mal de monde un poil sur les nerfs. Ce mercredi, à quelques heures du match retour entre les Catalans et Paris, Pierre Ménès a clairement dit ce qu'il pensait de tout cela, résumant la pensée d'une grande majorité. « Qu'est ce qu'ils me fatiguent tous avec leur remontada (…) Je bande pour tous les clubs français en Coupe d’Europe », a lancé via Twitter, le consultant de Canal+ qui annonce une victoire « 2-1 » du Barça face au PSG. La remontada attendra...