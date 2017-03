PSG : Paris dans le dernier carré pour un transfert à 100 ME

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

A 23 ans, Romelu Lukaku réalise d’ores et déjà la meilleure saison de sa carrière. Avec Everton, l’attaquant belge empile les buts, se retrouvant à une unité de la barre des 20 réalisations.

Son avenir est désormais sur le devant de la table, alors qu’il a refusé une prolongation de contrat avec les Toffees. Pour le joueur sous la coupe de Mino Raiola, la surenchère estivale promet d’être dantesque, et on pourrait atteindre un nouveau transfert à hauteur de 100 ME. Il faut dire que Lukaku est un pur avant-centre, grand, jeune et efficace, et qui possède en plus déjà une belle expérience une centaine de matchs de Premier League et une moyenne d’un but tous les deux matchs en Coupe d’Europe.

Avec encore deux ans de contrat, l’ancien joueur d’Anderlecht ne sera pas bradé, surtout quand on voit la liste des candidats. Selon The Mirror et TeamTalk, quatre clubs ont pris les devants en vue de sa signature cet été. Il s’agit de la Juventus Turin, de Chelsea, de Manchester United et du PSG. Des destinations de premier choix pour l’ancien joueur de Chelsea, qui vient donc de refuser une offre de prolongation à Everton qui lui aurait pourtant permis de devenir le joueur le mieux payé de l’histoire du club. Mais nul doute que Lukaku n’y perdra pas au change avec ce que prévoient de proposer les prestigieux clubs acquéreurs…