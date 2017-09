PSG : Palmieri n'oubliera jamais les insultes d'Ibrahimovic

Dans : PSG, Ligue 1.

Plus d’un an après son départ du Paris Saint-Germain, Zlatan Ibrahimovic fait toujours parler en Ligue 1. Et pas seulement pour ses performances.

Souvent critiqué pour son attitude sur le terrain, l’attaquant suédois a agacé de nombreux adversaires. On se souvient notamment de ses altercations avec Rio Mavuba, Paul Baysse ou encore Sébastien Squillaci qui lui reprochait son manque de respect, tout comme Julian Palmieri. Invité sur le plateau de SFR Sport, l’ancien Lillois est revenu sur le comportement et les insultes d’Ibrahimovic qu’il ne pouvait plus supporter.

« Ibrahimovic est d'une nonchalance et d'une prétention sans égales sur un terrain tant dans son regard que dans ses mots, a confié le latéral gauche actuellement sans club. Il traite des joueurs de merde et Thiago Motta, c'est pareil ! Je n'ai jamais vu un joueur faire sur un terrain ce que fait Ibra. Je ne l'aime pas. C'était le plus prétentieux. Ça me dérangeait. »

Palmieri respecte le joueur mais...

« Il était infect avec la Ligue 1, le pays et le football français. Et tout le monde l'encensait, s’est étonné le natif de Lyon. Il était vraiment hautain ce mec. A un moment donné, il faut avoir un minimum de respect avec le mec que tu as en face de toi. Le joueur était le plus fort, en Ligue 1 il était vraiment au-dessus. Mais l'homme est détestable. » Visiblement, l’avant-centre de Manchester United ne manque pas à tout le monde en L1.