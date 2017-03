PSG - OL : Meunier seul forfait contre Lyon

Dans : PSG, Ligue 1, OL.

Ce samedi après-midi, Unai Emery a annoncé en conférence de presse que Thomas Meunier était le seul joueur d'ores et déjà forfait pour la rencontre de dimanche soir entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. L'entraîneur du PSG a indiqué que Thiago Motta, Layvin Kurzawa et Blaise Matuidi, qui étaient incertains, semblaient en mesure de jouer contre l'OL.