PSG : Le flocage des maillots Neymar aurait commencé à Paris !

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

C'est une certitude, si Neymar signe au Paris Saint-Germain, la vente des maillots du club de la capitale avec le nom de la star brésilienne va exploser. Cela avait été déjà le cas lorsque Zlatan Ibrahimovic avait rejoint le PSG, mais avec Neymar on s'attend à des records historiques du côté des responsables du marketing de Paris. Et ce vendredi, Romain Collet-Gaudin, journaliste pour Canal+ et Eurosport, affirme que le Paris Saint-Germain a déjà pris les devants afin de ne pas être en rupture de stock dès que l'officialisation de la signature sera intervenue.

En effet, notre confrère annonce que les équipes en charge de floquer les maillots se sont mis en branle concernant le joueur brésilien. « On s'active du côté du PSG, Paris commence déjà à floquer des maillots Neymar ! », affirme Romain Collet-Gaudin, qui explique également que les joueurs du Paris Saint-Germain auraient confié à des membres du personnel de l'hôtel marocain où ils séjournent actuellement que Neymar allait bien rejoindre le club de la capitale.