PSG : La dernière folle rumeur sur la brouille Cavani-Neymar

Dans : PSG, Mercato.

La presse espagnole a frappé un grand coup ce mardi dans la polémique entre Neymar et Edinson Cavani.

Les deux joueurs se sont chamaillés sur le terrain pour un coup-franc bien placé et un pénalty ce dimanche face à Lyon, et cela a même continué dans les vestiaires après la rencontre. Ce n’est rien selon le quotidien catalan Sport, qui l’a visiblement toujours très mauvaise au sujet du départ du Brésilien du FC Barcelone. Le journal annonce ainsi que Neymar s’est directement adressé à son président Nasser Al-Khelaïfi afin de trancher dans ce dossier, et de lui confirmer qu’il était la vraie star du PSG, et donc celui qui devait tirer les coups de pied arrêtés importants.

Les nombreux Brésiliens du club de la capitale auraient aussi milité en ce sens, histoire de faire pencher la balance en faveur du joueur formé à Santos. Sport va même encore plus loin, stipulant que, pour avoir la paix dans l’équipe, Neymar avait même demandé à ce que Cavani soit transféré prochainement, histoire que les choses soient très claires en ce qui concerne la hiérarchie en attaque. Difficile à concevoir toutefois, même si quelqu’un va en effet devoir prendre position dans ce dossier pour éviter de voir les scènes de dimanche soir se reproduire à chaque match.