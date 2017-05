PSG : Harcelé par Djorkaeff, Al-Khelaïfi lui met un stop

Dans : PSG, Ligue 1.

Avec la démission d’Olivier Létang et le changement de poste annoncé de Patrick Kluivert, le Paris Saint-Germain devra vite trouver un nouveau directeur sportif.

Après la fin du feuilleton Monchi, parti à la Roma, on parle d’Antero Henrique et du dirigeant de l’Atlético Madrid Andrea Berta. Mais aussi de Youri Djorkaeff. En effet, le Français tente de présenter sa candidature et son projet à Nasser Al-Khelaïfi, sans succès, révèle Canal Supporters. Du coup, l’ancien Parisien a sollicité l’aide de Nicolas Sarkozy, proche du président du PSG, pour pousser son dossier. Déterminé, Djorkaeff a même transmis son projet en format PDF à l’homme politique, avant d’envoyer un mail à Nasser Al-Khelaïfi.

« Nasser, nos calendriers respectifs ne nous ont pas permis de nous rencontrer, c’est pourquoi je me permets de vous écrire, aurait relancé le Snake. J’aimerais partager ma vision du PSG avec vous. Aujourd’hui, le club a besoin d’un leader sportif pour porter votre vision et celle du club à un autre niveau. (…) Mon passé et mon attachement au club me donnent la force et la connaissance, cette base nécessaire pour construire une vision et une culture digne du Paris Saint Germain. »

Djorkaeff va rebondir

Mais après l’échec du duo Létang-Kluivert, le PSG ne veut plus prendre de risque avec un directeur sportif sans expérience. Avec ou sans réponse du club francilien, Djorkaeff a dû comprendre le message puisque le quotidien Le Parisien l’annonce en tant que futur directeur du football à la LFP.