PSG : Daniel Riolo lance l'opération #viteunbossaupsg

Les supporters du Paris Saint-Germain sont nombreux à se plaindre de l'absence d'un vrai directeur sportif, regrettant souvent le départ de Leonardo et le rôle étrange et plutôt inefficace du duo Létang-Kluivert.

Daniel Riolo est plutôt de cet avis, le journaliste de RMC étant lui effaré par ce management assez incroyable du PSG, où on semble toujours manquer d'un boss pour taper du poing sur la table. Après la vidéo mise en ligne par Hatem Ben Arfa, Daniel Riolo a estimé via les réseaux sociaux qu'il était temps de faire réagir le Paris Saint-Germain en lançant l'opération #viteunbossaupsg via ce hashtag. Et ce message a clairement reçu un accueil favorable des fans du PSG, lesquels ont également fait part de leur désir de voir le club de la capitale être dirigé de manière efficace et concrète.