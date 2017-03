PSG : BRP acclame Ben Arfa pour avoir démoli Emery sans le citer

Dans : PSG, Ligue 1.

De nombreuses voix se sont élevées pour contester le timing de la sortie médiatique très remarquée d'Hatem Ben Arfa, sans même parler de la forme prise par la communication du milieu offensif du Paris Saint-Germain. Cependant, ce lundi, Hatem Ben Arfa reçoit le soutien de Bruno Roger-Petit, lequel applaudit le joueur du PSG à la fois pour la manière dont il est intervenu, mais surtout pour sa mise en cause d'Unai Emery sans même avoir prononcé le nom de l'entraîneur du Paris Saint-Germain.

Du grand art qui n'étonne pas BRP. « Le procédé est efficace. S'il avait eu recours à l'entretien à l'ancienne, face à des journalistes en mal de polémiques, Ben Arfa aurait été obligé de répondre à des questions touchant Emery. Impossible d'y échapper. Le lien direct, via les moyens modernes, lui permet de contourner la difficulté. En la forme, Ben Arfa est irréprochable, qui n'a jamais cité le nom d'Emery. Bien joué. Mais ne nous y trompons pas. Il faut de l'intelligence et du talent pour se livrer à ce type d'exercice. Ce n'est pas à la portée du premier footballeur venu. Ben Arfa peut se le permettre parce qu'il est équipé, intellectuellement et médiatiquement. En vérité, il y parvient parce que d'un bout à l'autre de sa vidéo, il est authentique. Il ne ment pas, il ne triche pas, il ne truque pas. Il est Ben Arfa, grand footballeur victime d'une situation injuste, qui entend ne pas renoncer, mais réclame un traitement juste et digne de la part de son entraineur. Et qui dit, sans fard, que si justice ne lui est pas rendue, il s'en ira, poursuivre son aventure ailleurs. Ben Arfa est un héros, il le dit, et il entend le rester. Personne ne pourra refuser de lui en donner acte. Chapeau l'artiste… », explique, sur son blog, Bruno Roger-Petit dont on sait qu’il n’aime pas Unai Emery, que ce soit avant ou après l’échec face au FC Barcelone.