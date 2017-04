OL : Une défaite et la L1 pour Monaco, ça fait des heureux à Lyon

Dans : OL, Monaco, PSG, Ligue 1.

Après la défaite de l'Olympique Lyonnais contre l'AS Monaco dimanche (1-2), Nicolas Puydebois a livré un coup de cœur plutôt étonnant à l’encontre... du Paris Saint-Germain.

En venant s'imposer au Parc OL lors de la 34e journée de L1, Monaco s'est rapproché encore un peu plus du titre de Champion de France. Leader avec 80 points, à égalité avec le PSG, mais avec un match en moins, l'ASM a donc son destin entre ses mains. Si tout reste encore possible, la chute du PSG, après quatre ans de règne sans partage, est plus proche que jamais. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour... Lyon. En effet, si Paris perd son trophée, le club francilien s'arrêtera à quatre championnats de suite (2013, 2014, 2015 et 2016), ce qui signifierait donc que l'OL garderait son record de sept titres consécutifs. Un petit bonheur que Nicolas Puydebois a tenu à partager.

« Avec cette victoire de Monaco, on peut penser que les hommes de Leonardo Jardim ont fait un pas important vers le titre de champion de France. Ce possible sacre monégasque mettrait fin à l’hégémonie du Paris Saint-Germain sur la scène nationale. Le record de sept titres de champion de France consécutifs de l’OL serait alors hors de danger. Mais la saison n’est pas encore terminée », a lancé, sur Olympique et Lyonnais, le consultant rhodanien, se satisfaisant donc de la potentielle chute du PSG, qui resterait aussi derrière l'OL au palmarès de la L1 avec six titres, contre sept pour Lyon. Comme quoi cette défaite de l'OL fait aussi des heureux à Lyon...