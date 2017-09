OL : Lopes a perdu « des vrais amis » au mercato à Lyon

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Cet été, l’Olympique Lyonnais a pris un tournant important dans sa stratégie en se séparant de plusieurs joueurs formés au club pour recruter beaucoup de jeunes joueurs étrangers. Ainsi, des cadres de l’effectif rhodanien comme Alexandre Lacazette, Maxime Gonalons ou encore Corentin Tolisso ont quitté le club pour laisser la place à Mariano Diaz, Pape Cheikh Diop ou encore Tanguy Ndombele. Sur OLTV, Anthony Lopes avoue avoir « perdu de vrais amis » avec qui il garde contact de manière permanente.

« J’ai perdu de vrais amis. Mais c’est comme ça, on fait avec. On se donne énormément de nouvelles. On est quotidiennement en contact, notamment après les matchs de chacun. Il y a encore beaucoup d’affinités. Max Gonalons est une personne extraordinaire. Il a le cœur rouge et bleu. On a grandi ensemble. C’est un très grand ami. Je lui souhaite tout le meilleur » a-t-il expliqué sur la chaîne officielle du club. Malgré ces départs importants, l’OL réalise un excellent début de saison sur le plan comptable avec une troisième place satisfaisante après cinq journées.