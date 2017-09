OL : Aulas refuse que PSG-OL devienne Al-Khelaifi contre Aulas

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Dimanche soir, le Paris Saint-Germain recevra l'Olympique Lyonnais au Parc des Princes. Et forcément, compte tenu des récentes et récurrentes attaques de Jean-Michel Aulas à destination du PSG et surtout de son financement par le Qatar, tout le monde s'attend à un sacré duel, Nasser Al-Khelaifi ayant probablement l'intention de montrer que ses investissements ont servi à quelque chose. Mais, à quelques jours de ce succulent PSG-OL, Jean-Michel Aulas a tenu à calmer le jeu afin d'essayer de ramener tout cela à une juste proportion.

« On sait que dimanche, c’est plus du business, mais, ce n’est pas un match déterminant pour le classement de fin d’année. Ce ne sera pas un match entre les présidents. Cela donne du sel aux médias, voilà. J’ai fait mon travail en tant que dirigeant d’un club qui investit beaucoup pour mettre en place un écosystème. J’ai réagi à des choses qui me paraissent incompatibles. Mais, j’ai toujours dit que j’admirais ce que faisait le PSG avec d’autres moyens. Ils ne sont évidemment pas compatibles avec ceux de la totalité des autres clubs français et on voit que je ne suis pas le seul à râler. Les autres clubs européens, qui ne peuvent recourir à des financements d’état, se manifestent également. Ceci étant, j’aurai beaucoup de plaisir à aller au Parc des Prince dimanche avec la crainte de voir une équipe très remontée, mais avec la conscience tranquille. Je ne suis ni jaloux et je n’ai pas la volonté de rabaisser le PSG. J’ai toujours dit que c’était le PSG de Michel Denisot qui m’avait donné envie d’être un président moderne et un président qui gagne et dure », a confié, en marge du déplacement de Lyon à Limassol, le président de l’Olympique Lyonnais. Nasser Al-Khelaifi ayant de son côté fait savoir qu’il n’écoutait pas les propos de Jean-Michel Aulas, le message ne passera donc pas....