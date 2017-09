OL : Aulas l'annonce, Lyon ne fera pas de la figuration en EL

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Ce n’est pas forcément le cas à chaque fois, mais Jean-Michel Aulas a tenu à faire l’intégralité du déplacement en Chypre avec son groupe pour cette semaine d’entrée en lice en Europa League.

Il faut dire que le président lyonnais a de grandes ambitions pour cette compétition, lui qui vient de voir son équipe échouer en demi-finale de l’Europa League la saison passée, et sait bien que la finale de l’édition 2018 aura lieu au Groupama Stadium. Autant dire que les raisons de bien faire sont nombreuses, même si ce n’est pas la Ligue des Champions, et sa dotations ainsi que ses adversaires prestigieux.

« On a la chance et le privilège de jouer une Coupe d’Europe, il ne faut pas la galvauder. C’est encore plus vrai cette année car on reste sur une demi-finale, ce qui est une bonne performance en Coupe d’Europe. Cela s’est mal terminé, car on n’a pas su aller en finale. On a à nouveau nos chances, il faut écrire une histoire, ma venue avec l’équipe est là pour attester que tous les matchs sont importants. On est capable d'écrire cette histoire, il ne faut pas s'en cacher. On n’est pas là pour rêver de n’importe quoi, mais pour construire une histoire qui serait magnifique et faire en sorte que tous les matchs puissent compter. On est tous là très concentré pour faire une grande performance », a prévenu Jean-Michel Aulas, président d’un OL qui n’hésite pas à afficher ses ambitions dans cette Europa League. L’affrontement à Limassol devra le confirmer.