MHSC : Pratiquement maintenu, Gasset bannit tout relâchement

Dans : MHSC, Ligue 1.

Jean-Louis Gasset, entraîneur du MHSC, après la victoire contre Lorient (2-0) : « Vu le début de match qu’on a fait où on les a pressés très haut, consciemment ou inconsciemment, on a reculé ensuite. Le score est parfait, mais j’avoue que j’aurais aimé moins souffrir sur la fin. C’était un match très ouvert, mais on a bien défendu. Je pense qu’on a fait un grand pas vers le maintien en ayant battu deux concurrents directs en une semaine et en comptant 39 points aujourd’hui. Cela dit, il faut rester attentif et jouer avec beaucoup de sérieux les cinq matchs qui nous restent ».