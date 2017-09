MHSC : Oh la belle boulette sur le maillot de Montpellier

Dans : MHSC, Ligue 1.

Voilà une mauvaise publicité pour Montpellier. En effet, après quatre journées de championnat, jusqu’à présent personne ne s’était rendu compte d’une énorme faute d’orthographe sur le maillot du club héraultais. Sur le logo du club, le nom de la ville est tout simplement écrit avec un seul « l », soit Montpelier.

Si le changement peut rapidement s’opérer sur les tenues que les joueurs vont porter aux prochains matchs, c’est en revanche plus délicat pour les maillots vendus aux supporters. Certains réclament un remboursement ou un maillot neuf sans la faute, et n’ont pas encore obtenu gain de cause raconte L’Equipe.