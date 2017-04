MHSC : Montpellier va jouer sa vie, Gasset est serein

Dans : MHSC, Ligue 1.

Jean-Louis Gasset, entraîneur du MHSC, après la défaite contre Toulouse (0-1) : « Il nous a manqué l’efficacité : offensive parce qu’on a eu des opportunités sans conclure et défensive car on fait une faute de marquage sur un coup de pied arrêté alors que nous étions prévenus. À ce niveau, ces fautes de concentration se paient cash. Je ne serai rassuré que quand on aura les points pour le maintien. On a 5 points d’avance sur la zone de relégation avant d’aller à Caen et de recevoir Lorient. Donc on ne va pas sombrer dans la catastrophe. Ces deux matchs qui arrivent face à des concurrents directs vont être très importants : à nous de bien les négocier. Le match de ce soir a été fermé, Lafont a fait l’arrêt quand il fallait, mais je n’ai pas senti de renoncement, tout le monde s’est battu. Je ne suis pas plus ni moins inquiet qu’avant. On va donner le maximum jusqu’au bout ».