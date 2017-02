MHSC : Montpellier a manqué de souffle reconnait Gasset

Dans : MHSC, Ligue 1.

Jean-Louis Gasset, entraineur de Montpellier, après la défaite 2-1 à Nice : « Nous sommes déçus. Notre première période, avec l'ouverture du score rapide et beaucoup de balles de contre que nous n'avons pas toujours bien négociées, laisse évidemment de la déception. On a produit beaucoup d'efforts non récompensés. Notre plan de jeu était de densifier le milieu de terrain et de nous projeter rapidement devant. Cela puise de l'énergie. Nous avons été moins à l'aise techniquement après la pause. Nous n'avons alors pas assez mis Nice en danger si ce n'est sur le coup franc de Ryad Boudebouz. Ce soir, les joueurs sont déçus. Mais en février, nous n'avons perdu que contre Monaco et Nice, deux équipes sur le podium qui nous sont supérieures. Nous avons d'ailleurs dû faire un plan plus défensif en milieu de terrain ».