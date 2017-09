MHSC : 12 tirs, une défaite, un terrain pourri... MDZ est furax

Dans : MHSC, Ligue 1.

Michel Der Zakarian, entraîneur de Montpellier HSC, après la défaite contre Nantes (0-1) : « On tire 12 fois, on met 31 centres... mais on manque encore une fois de justesse. Il faut mettre plus de détermination dans ce qu'on fait. Il faut être plus performants techniquement. Après, il faut voir qu'on joue sur une pelouse catastrophique. Quand tu perds à la maison, ce n'est jamais bon. Il faut continuer à travailler. Il faut qu'on soit bien meilleurs ».