Lorient : Les Merlus coulent, mais Casoni croit au sauvetage

Dans : Lorient, Ligue 1.

Bernard Casoni, entraîneur de Lorient, après la défaite à Rennes (1-0) : « Je suis déçu car on fait une bonne entame de match. Mais au premier tir, on prend un but... On a confondu vitesse et précipitation après l'ouverture du score. Il faut que l'on se regarde en face. Il y a toujours une défaillance. Ça commence à devenir pénible... Tout tourne dans le mauvais sens ? Non, c'est à nous d'inverser la tendance ! ».