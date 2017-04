Lorient : Casoni refuse de s'apitoyer sur le sort des Merlus

Dans : Lorient, Ligue 1.

Bernard Casoni, entraîneur de Lorient, après la défaite au MHSC (2-0) : « Quand on fait tant d’erreurs individuelles au bout de 25 minutes, on peut difficilement espérer ramener quelque chose. En termes d’engagement et d’impact, on est tombé sur meilleurs que nous et la victoire de Montpellier est méritée. On a manqué de peps, mais il faut rester mesuré. Si on avait perdu à Lyon et gagné à Montpellier, on serait content ce soir. On est toujours dans la course pour ce maintien, c’est l’essentiel. On ne va pas baisser la tête. À nous de rebondir. Il faut continuer d’avancer ».