Lorient : Casoni dégomme son « équipe de merde »

Alors que son équipe est à la dérive à la dernière place du championnat de France, Bernard Casoni en a rajouté une couche... bien malgré lui.

Présent en L1 depuis dix saisons, le FC Lorient file tout droit vers la relégation. Après un début de saison catastrophique avec Ripoll, Bernard Casoni a repris le flambeau en novembre dernier... sans succès pour l'instant. Toujours lanterne rouge, le FCL se situe à six unités du premier non relégable, Dijon. Si le maintien reste possible, les Merlus n'ont déjà plus le droit à l'erreur et doivent remporter six de leurs neuf derniers matchs pour se sauver. Et en pleine crise, Bernard Casoni a rajouté de l'huile sur le feu à l'insu de son plein gré... Filmé par les caméras de J+1 ce dimanche soir lors de la défaite contre le PSG (1-2), l'entraîneur a ouvertement critiqué ses joueurs.

« Je mets des choses en place tout le temps, pour une équipe de merde ! Fait ch… ! », a lancé Casoni après le premier but encaissé par Lorient sur un csc de Jeannot suite à un corner de Di Maria. Cette séquence, qui fait le buzz ces dernières heures, a mis en furie les joueurs bretons et leurs supporters, qui sont embarqués dans un bateau à la dérive...