L1 : Lorient furieux des propos du patron des arbitres français !

Dans : Lorient, Ligue 1, Bastia.

Dimanche, le FC Lorient pensait bien avoir ouvert le score contre Bastia, mais l'arbitre du match avait refusé la réalisation signée Jérémie Aliadière. Depuis, les Merlus se taisaient, mais l'intervention de Pascal Garibian, le DTN de l'arbitrage français, dans la presse locale a fait bondir les dirigeants lorientais. Et ce mardi soir, ils ont vivement réagi aux propos du patron des sifflets tricolores.

« Le FC Lorient n’a pas souhaité réagir suite au but refusé de Jérémie Aliadière face au SC Bastia dimanche soir, ainsi que sur la main non sifflée d’un joueur corse amenant le premier but. Nous savons que les erreurs d’arbitrage font partie du football et nous respectons ce rôle difficile qu’est le leur.

Cependant, nous ne pouvons accepter que Monsieur Garibian, DTN de l’arbitrage français, explique dans un article dans Ouest France ce mardi matin que le but ait été « légitimement refusé ». En effet, Monsieur Garibian affirme que « l’arbitre estime qu’au préalable, un Lorientais (Peybernes ou Wakaso) a dévié le ballon sur le corner tiré par Cabot ». Ceci est faux, image à l’appui : c’est un défenseur bastiais qui dévie le ballon. Le but lorientais était donc légitime et aurait dû être accordé.

Les joueurs et le staff sont désormais pleinement concentrés en direction de la finale qui les attend contre Bordeaux et prêts à se battre pour le maintien des Merlus en Ligue 1 », indique ce communiqué, fourni avec une vidéo (ci-dessous) qui confirme que le but aurait effectivement dû être validé par Ruddy Buquet.



But Jérémie Aliadière contre Bastia par FCLorient