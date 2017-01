OL : Il ne fallait pas énerver Yassine Benzia

Dans : LOSC, Ligue 1, OL.

Yassine Benzia, qui n’avait pas marqué le moindre but de la saison en Ligue 1, a inscrit un doublé ce samedi pour précipiter la chute de son ancien club (1-2). Une sacrée revanche pour l’attaquant lillois, qui se réveille au meilleur moment. Et face à son ancien public, le Franco-Algérien n’a pas hésité à célébrer ses deux réalisations, énervant même ses ex-coéquipiers en prenant tout son temps après le second but. Mais cette attitude pas forcément habituelle, Benzia l’a justifiée en zone mixte par la réception reçue lors de ses premiers ballons.

« Dès le premier ballon que je reçois, j’ai droit à une bronca du public. Je n’ai pas compris, mais je me suis alors dit "pourquoi pas célébrer mes buts ?" Comme je l’ai dit et répété, je dois tout à ce club, je suis fan de ce club, je lui souhaite le meilleur pour les échéances futures. Je respecte le président et tous les joueurs », a bien précisé, dans des propos rapportés par Foot Mercato, l’attaquant lillois qui a surtout réagi à chaud dans ce match qui ne l’était pas moins.