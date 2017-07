Officiel : Lille pique Soumaré au PSG

Dans : LOSC, Mercato, PSG.

Le LOSC continue son incroyable mercato estival 2017 et ce mercredi soir le club nordiste a officialisé la signature de Boubakary Soumaré, milieu de terrain de 18 ans formé au Paris Saint-Germain, pour les trois prochaines saison. « Nous sommes très heureux de la signature de "Bouba". Notre projet s'est montré le plus attractif pour lui. Il arrive dans une infrastructure incroyable avec un coach mondialement reconnu en termes de développement des jeunes joueurs.C’est un joueur puissant et technique qui peut évoluer à plusieurs postes du milieu. Sa maturité nous a plu même si nous ne devons pas oublier qu’il n’a que 18 ans », explique, sur le site officiel de Lille, Marc Ingla.

De son côté, Boubakary Soumaré s'est félicité de rejoindre le LOSC et a expliqué pourquoi : « Signer ici est une immense joie, la concrétisation de tous les efforts consentis durant mes années de formation. Je m’engage aujourd’hui avec le LOSC, un club qui possède un projet intéressant, qui fait confiance aux jeunes. Je suis sûr que vais énormément apprendre. »