Officiel : Gérard Lopez propriétaire de Lille vendredi !

Dans : LOSC, Ligue 1.

Dans un communiqué publié ce mercredi matin sur son site internet, le LOSC a annoncé qu'une conférence de presse aurait lieu vendredi 13 janvier à 15h 30 en présence de Michel Seydoux et de Gérard Lopez. Et Lille ne laisse pas planer le suspense sur l'objet de cette conférence. « L’ensemble des médias est invité à participer à cet événement qui marquera officiellement le passage de témoin entre Michel Seydoux et Gérard Lopez », précise en effet le LOSC. Autrement dit, Gérard Lopez sera devenu propriétaire et patron du club de Lille d’ici là.