LOSC : Passi fait taire les critiques, mais s'avoue chanceux

Dans : LOSC, Ligue 1.

Franck Passi (entraîneur du LOSC après la victoire à Nancy) : « On est très content du résultat, le contenu moins car on a été chanceux. On a contrôlé le match jusqu'au but même si on n'arrivait pas à concrétiser. On a pris le but et à partir de là on s'est déséquilibré. Heureusement on a retrouvé le chemin de la victoire avec ce penalty. Nancy, comme nous, était en difficulté et les joueurs ne sont pas en confiance donc un petit rien déséquilibre la machine. On a mis la zone de barrage à cinq points, on s'est rapproché du milieu de tableau et avant de jouer Marseille c'était important. J'espère que ça va donner la confiance aux joueurs pour bien finir la saison. Il y a un cafouillage dans notre surface qui doit finir en but pour Nancy, et finalement on marque en contre. Quand ça tourne en votre faveur, c'est magnifique. Les joueurs ont montré qu'ils étaient capables de disputer ce genre de match pour le maintien. Sur l'absence des recrues du mercato au coup d'envoi ? On s'en fout de qui est arrivé avant ou après, c'est un faux débat. L'important c'est de faire une équipe capable de gagner. »