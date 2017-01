LOSC : Passage repoussé devant la DNCG, l’argent toujours pas versé ?

Dans : LOSC, Ligue 1.

Le LOSC a demandé et obtenu le report d’une semaine de son audience devant la DNCG, où le club nordiste qui vient tout juste d’être racheté par Gérard Lopez devait présenter son nouveau budget et ses garanties financières. La raison invoquée est la volonté de faire de Lille un club dont la société propriétaire serait française, et non pas des sociétés basées dans les paradis fiscaux comme cela a été révélé ce lundi par Mediapart.

Une manœuvre qui demande un peu de temps. Mais selon L’Equipe, un autre problème de taille se présente puisque l’argent qui devait servir au financement du rachat du club n’aurait toujours pas été versé. Pas de quoi effectuer la meilleure impression alors que les Dogues attendent le feu vert des instances pour officialiser d’éventuelles recrues de grande envergure en ce mois de janvier. Il faudra probablement attendre encore quelques temps que tout ceci s’éclaircisse, car pour le moment, la DNCG n’a reçu qu’un copieux document en anglais de 350 pages détaillant la vente du club de Michel Seydoux à Gérard Lopez.