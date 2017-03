LOSC : Lopez déçu de l'accueil reçu par sa dream team

Dans : LOSC, Ligue 1.

Il y a bientôt deux mois, Gérard Lopez officialisait le rachat du LOSC à Michel Seydoux. Et si les résultats sportifs ne sont pas encore tout à fait à la hauteur, même s'il y a du mieux, le nouveau patron de Lille a tenu ses promesses en recrutant Luis Campos, Marc Ingla et surtout Marcelo Bielsa, lequel sera le coach du club nordiste la saison prochaine.

Bien évidemment, il y a encore de nombreuses choses à faire pour que le LOSC soit à la hauteur des espoirs de Gérard Lopez, mais ce dernier admet avoir été un peu déçu que son projet ne soit pas accueilli de manière plus enthousiaste en Ligue 1. « Peut-être que le projet gêne, d’une certaine façon. Quand on a Ingla, Bielsa, Campos, ça fait très sérieux, surtout quand ça marche bien. J’aurai préféré que l’accueil ait été à la hauteur des CV de ces gens-là, a confié, sur RMC, le nouveau propriétaire de Lille, qui estime cependant que c’est au club nordiste de changer ce regard qui est porté sur lui. C’est à nous de prouver que ça prend, que ça marche. » Et pour y parvenir, Gérard Lopez promet trois ou quatre nouveaux joueurs lors du prochain mercato, cela après un marché d'hiver déjà très actif.