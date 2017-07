LOSC : Bielsa va buter sur le règlement, un joueur va trinquer

Dans : LOSC, Mercato.

Durant ce mercato estival, Lille recrute à tout-va en fonçant tête baissée sans forcément faire attention aux règles. Et ceci va sûrement poser problème dans les prochains jours...

Alors que le championnat n'a pas encore commencé, le club nordiste a déjà recruté une dizaine de joueurs. Le LOSC est même le club le plus dépensier en France cet été avec 54 ME de déboursés, devant Monaco (49 ME), l'OM (42 ME), l'OL (38 ME) et le PSG (15 ME). Pour faire plaisir à Marcelo Bielsa, et surtout pour rendre son club compétitif, Gérard Lopez a donc sorti le chéquier. Et ce n'est pas fini puisque Thiago Maia et Caju de Santos devraient signer dans les prochains jours. Sauf que ces deux arrivées vont poser problème.

Si ces deux joueurs arrivent bel et bien, le LOSC comptabiliserait cinq extra-communautaires dans son effectif, avec les deux autres Brésiliens Luiz Araujo et Thiago Mendes, débarqués de São Paulo cet été, et Junior Alonso. Et sachant que la limite est de quatre, Lille va devoir se séparer de l'un d'entre eux dans les prochaines semaines. Selon L'Equipe, le malheureux de l'histoire serait Junior Alonso. Arrivé l'hiver dernier à la demande de Bielsa, le défenseur paraguayen pourrait donc faire les frais des arrivées estivales, alors qu'il n'a pas forcément convaincu en deuxième partie de saison dernière. Par conséquent, et seulement six mois après son arrivée en France, l'ancien joueur de Cerro Porteño pourrait quitter les Dogues... Une situation cocasse, mais pas pour tout le monde.