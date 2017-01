LOSC : Lille met 5 ME sur un grand espoir rennais

Dans : LOSC, Mercato, Rennes.

Recruté à Caen et apparu cette saison pour la première fois en Ligue 1 sous le maillot du Stade Rennais, Adama Diakhaby a montré d’étonnantes qualités qui en font à 20 ans un joueur sur lequel le club breton mise beaucoup. Ses deux buts décisifs marqués face à Montpellier et Guingamp l’ont aidé à se faire connaître et c’est désormais Lille qui passe à l’attaque à son sujet. Selon RMC, le club nordiste va effectuer une offre de 5 ME pour recruter le jeune attaquant français, qui plait beaucoup à la cellule de recrutement des Dogues, et notamment à Jorge Campos.