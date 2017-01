LOSC : Le doublé, Lopez, Puel, Michel Seydoux fait ses adieux

Dans : LOSC, Ligue 1.

C’est ce vendredi que Michel Seydoux va passer la main, après 15 ans de présidence et bien évidemment le doublé Ligue 1-Coupe de France de 2011. Pendant son règne, le frère de Jérôme Seydoux a notamment milité pour l’arrivée d’un centre de formation et d’entrainement de pointe avec le Domaine de Luchin, qui fait l’unanimité, ainsi que l’entrée dans le Grand Stade Pierre-Mauroy. Le président va passer la main ce vendredi soir, après le coup de sifflet final du match face à Saint-Etienne, pour ce qui sera son 721e match en tant que président du LOSC.

« L'année du doublé Coupe-Championnat de France reste mon plus beau souvenir. C'est un cadeau que le club a pu faire aux Lillois. Ce qui me rend optimiste sur l'avenir du club est d'avoir donné à Lille des infrastructures pour continuer à grandir », a expliqué le président des Dogues, qui a assuré le nouveau projet mené par Gérard Lopez de son entière confiance.

« Aujourd'hui, la concurrence change. Le football français est en train de s'internationaliser et je trouve cela très bien. L'arrivée de nouveaux investisseurs veut dire nouveau challenge. Il n'y a pas beaucoup de grands groupes français qui souhaitent investir dans le foot et relever ce défi. Gérard Lopez, avec son projet et son équipe, m'a apporté les garanties dont j'avais besoin. Son projet, j'y crois », a fermement fait comprendre Michel Seydoux, qui a tenu à rendre un hommage particulier à l’un des hommes qui a le plus compté pour lui dans le projet lillois, celui qu’il appelle aussi son coach : Claude Puel.

Pas de grand club, sans grand Président, bravo et merci… We dit it! #MerciPrésident @losclive pic.twitter.com/zkLL0I9uIt — Eden hazard (@hazardeden10) 13 janvier 2017