LOSC : Deux joueurs ont signé, deux autres vont suivre

Dans : LOSC, Mercato.

Si le LOSC version Gérard Lopez n'a pas encore officialisé les arrivées de Junior Alonso, défenseur paraguayen de 23 ans, et d'Anwar El Ghazi, l'ancien attaquant de l'Ajax qui a signé ce dimanche contre 8 millions d'euros, ceci ne saurait tarder...

Mais ces deux renforts ne seront pas les seuls puisque le club nordiste va recruter au moins deux autres joueurs. À savoir Gerson de la Roma, qui devrait arriver en prêt assorti d'une option d'achat de 18 ME selon Canal+. Et Gabriel, le jeune défenseur international brésilien d'Avai, qui va s'engager lundi pour quatre ans et demi avec les Dogues dans une transaction à 3,5 ME, selon RMC.

INFO #CFC : le @losclive devrait se faire prêter le milieu de terrain de la Roma #Gerson 🇧🇷 avec une option d'achat de 18M d'euros. — Canal Football Club (@CanalFootClub) 29 janvier 2017