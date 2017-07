LOSC : Bony, Ponce, Lille tente deux gros coups au mercato

Dans : LOSC, Mercato.

Désireux d’avoir un effectif au complet le plus tôt possible, Marcelo Bielsa sait bien que les impératifs du mercato dictent souvent leur loi.

Surtout quand il s’agit de grosse prise. Néanmoins, cela n’empêche pas le technicien argentin de demander une recrue de premier plan pour son attaque, alors qu’Eder et De Préville sont annoncés sur le départ. El Loco a donc fait son choix, et selon RMC, il aurait demandé à ses dirigeants de faire le maximum afin d’attirer Wilfried Bony chez les Dogues. Ironie du sort, Eder était arrivé à Swansea pour tenter de faire oublier Bony, parti entre temps se casser les dents du côté de Manchester City. L’Ivoirien, prêté à Stoke City, pourrait être tenté par l’idée de relancer sa carrière à 28 ans.

Pour cela, le LOSC va devoir faire tourner la planche à billets, puisque City demande 20 ME afin de libérer son buteur. Un prix certainement négociable tant les clubs intéressés ne sont pas nombreux, sans compter le fait que l’Eléphant a aussi négocié un salaire hors-normes à son arrivée, et va tenter de le conserver le plus longtemps possible. Autant dire qu'il est plus dans les normes Premier League que Ligue 1, et c’est pourquoi Marcelo Bielsa a conseillé de se pencher, en plan B, sur Ezequiel Ponce. A 20 ans, l’Argentin de l’AS Roma est encore un espoir méconnu, même s’il a été remarqué lors de son prêt à Grenade la saison passée. Luis Campos pourrait tenter sa chance pour ce grand espoir sud-américain que Marcelo Bielsa pourrait prendre sous son aile pour mener l’attaque des Dogues.