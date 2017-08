LOSC : Bielsa refuse de s'attribuer le talent de Benzia

Dans : LOSC, Ligue 1, OL.

Transféré de l’Olympique Lyonnais au LOSC au dernier jour du mercato estival 2015, Yassine Benzia n’a pas eu vraiment deux années faciles avec le club nordiste. Mais depuis que Marcelo Bielsa est arrivé aux commandes de Lille, l’international algérien semble revivre et prend une ampleur très importante au sein de l’effectif lillois. De là à y voir un miracle signé El Loco, il n’y a qu’un pas que l’entraîneur argentin du LOSC se refuse à faire.

« Il montre simplement de quoi il est capable. Je ne me sens responsable en rien de tout ce que Benzia peut montrer de positif. Ses dribbles c’est un point positif même si ça ne doit pas être l’essentiel. Mais il faut stimuler cela et pas le brider car on doit profiter des déséquilibres créés par les dribbles », a confié Marcelo Bielsa avant le déplacement de Lille ce dimanche après-midi à Strasbourg. Des compliments qui feront le bonheur de Yassine Benzia dont certains pensaient il y a quelques mois qu’il s’était fourvoyé en rejoignant le LOSC. Mais El Loco Bielsa a changé la donne et peut-être la carrière de l'ancien lyonnais.