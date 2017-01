LOSC : Bielsa ou pas Bielsa ? Lopez répond enfin

Dans : LOSC, Ligue 1.

Présent ce vendredi à Lille pour l’officialisation de sa prise de pouvoir en tant que propriétaire du club, Gérard Lopez a abordé les principaux dossiers liés à son arrivée, et notamment l’éventuel changement d’entraineur. Le nom de Marcelo Bielsa est cité depuis plusieurs semaines, mais qu’en est-il concrètement. L’homme d’affaires hispano-luxembourgeois a bien voulu répondre à la question.

« Est-ce que Bielsa est un candidat ? D’abord, Marcelo est un ami. Les deux dernières fois qu’on s’est parlé, cela ne concernait pas le LOSC. Je suis fan de Marcelo, j’adore le jeu qu’il pratique. J’aime beaucoup le fait qu’il est capable de pousser des jeunes. Maintenant, une discussion avec Marcelo sur un projet comme celui-ci n’est pas une signature de contrat. Il sait que nous parlons avec d’autres entraîneurs. Aujourd’hui, rien n’est signé. Est-ce qu’on serait capable de gérer une relation avec Marcelo ? La réponse est oui, mais sans vouloir être meilleur que les autres. Les discussions ont toujours été dans l’optique d’un contrat établi sur deux ans et demi ou trois ans », a souligné Gérard Lopez, qui n’écarte pas la possibilité de voir Patrick Collot terminer la saison, peut-être pour mieux négocier et préparer la venue d’El Loco à l’intersaison, dans un climat plus propice à la construction d’une équipe.