LOSC : Bielsa à Lille, un consultant bien placé n'y croit pas du tout

Dans : LOSC, Mercato.

Souvent très bien informé sur l'actualité de Marcelo Bielsa, Luis Fernandez a tenu à refroidir un peu l’atmosphère autour de la possible arrivée de l'entraîneur argentin du côté du LOSC...

Ce n'est pas nouveau, mais Luis Fernandez a bien joué un rôle dans la venue de Bielsa sur le banc de touche de l’Olympique de Marseille à l'été 2014. Trois ans plus tard et plus d'une saison après son départ de la cité phocéenne, El Loco est pressenti pour revenir en Ligue 1. Le futur repreneur de Lille, Gérard Lopez, qui doit prendre ses nouvelles fonctions dans les prochains jours, rêve effectivement de faire venir le coach argentin pour lancer son projet aux côtés du directeur sportif Luis Campos. L'arrivée de Bielsa chez les Dogues ne faisait pratiquement plus aucun doute le week-end dernier, la presse locale annonçait même une officialisation au cours de cette semaine, mais depuis, la piste s'est bien refroidie. Et ce ne sont pas les nouvelles révélations de Luis Fernandez qui vont réchauffer les cœurs...

« Les amis, on nous annonce Bielsa à Lille, mais selon moi, ça n'en prend pas ce chemin ! Malheureusement pour nous les amoureux de Marcelo ! Il paraît qu'ils sont à la recherche d'un autre profil d'entraîneur plus jeune... Vraiment dommage », a fait savoir, sur son compte Twitter, le consultant de beIN Sports, qui avoue donc que Bielsa s'éloigne dangereusement du LOSC.