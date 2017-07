Lille : Un lofteur trouve une porte de sortie en Ligue 1 au mercato

Dans : LOSC, SMC, Mercato, Ligue 1.

Depuis l’arrivée au club de Marcelo Bielsa, un « loft » a été instauré du côté du LOSC. Après Rio Mavuba, un deuxième joueur au salaire plutôt conséquent pourrait trouver une porte de sortie dans les prochains jours. Selon les informations du média monténégrin Reprezentacija, Marko Basa devrait être libéré de sa dernière année de contrat par les dirigeants nordistes, conscients que les clubs intéressés ne pourront pas assumer à la fois le salaire du joueur et une indemnité de transfert.

L’ancien capitaine de Lille pourrait aussitôt rebondir en Ligue 1. En effet, le Stade Malherbe de Caen serait très intéressé par son profil de joueur d’expérience et de leader de défense. Néanmoins, l’écurie normande devra faire face à la concurrence de l’Etoile Rouge de Belgrade, également à la recherche d’un défenseur central au mercato et qui pourrait aussi jeter son dévolu sur l’ancien du Mans. Arrivée au LOSC en 2011, l’histoire entre Marko Basa et les Dogues touche bel et bien à sa fin.