Lille : Bielsa n’avait plus de place pour De Préville

Dans : LOSC, Mercato.

Présent ce mercredi en conférence de presse, l’entraîneur de Lille Marcelo Bielsa a de nouveau été interrogé sur le cas Nicolas De Préville.

Auteur d’un bon début de saison, l’attaquant de 26 ans a été transféré chez les Girondins de Bordeaux. Un choix plutôt surprenant, et même agaçant pour les supporters du LOSC. Ce sujet sensible est donc revenu lors du point presse de Bielsa qui s’est défendu comme il pouvait, expliquant notamment que son effectif était suffisamment armé sans l'ancien Rémois.

« Je suis entièrement satisfait du mercato. De Préville ? Je comprends la décision de le vendre de la part du club, a confié l’Argentin. Ses qualités sont indiscutables mais les institutions doivent parfois s’adapter à certaines règles. A son poste, il y a Pépé et Ponce. Au milieu, il y a Benzia et Bissouma. De Préville avait la possibilité de jouer à deux postes différents… Attention, je ne veux pas qu’on interprète de façon erronée, comme un manque de considération pour De Préville, un joueur utile, un professionnel. » En tout cas, Bielsa avait d’autres plans en tête, à savoir le défenseur rennais Ramy Bensebaini et le milieu de Middlesbrough Adama Traoré.

El Loco impressionné par ses dirigeants

« Non seulement le club a réalisé des investissements, mais il était aussi prêt à acheter deux autres joueurs pour des sommes importantes, a souligné le technicien. Les clubs des joueurs que nous voulions acheter en fin de mercato ont déclaré ces joueurs intransférables. C’est dommage car j’ai été vraiment impressionné par l’effort fourni par le LOSC pendant ce mercato. Dans toute ma carrière, je n’ai jamais vu autant de professionnalisme mis au service du club et des transferts. Et je précise qu’aucun des joueurs recrutés cet été n’est arrivé uniquement sur ma demande. Idem pour les joueurs qui sont partis. » Autrement dit, Bielsa n’est pas le seul responsable pour De Préville.