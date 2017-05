Dans : LOSC, Rennes, Mercato.

Totalement absent des plans de Franck Passi, le milieu offensif de Lille Eric Bauthéac n’est plus apparu en championnat depuis deux mois.

A l’approche de la fin de la saison et du mercato estival, cette situation devrait le pousser vers la sortie. Lucide, l’ancien Niçois prévoit une discussion avec le futur entraîneur Marcelo Bielsa avant un probable départ. Quant à sa futur destination, Bauthéac a déjà une petite idée qui lui permettra de se relancer.

« J’ai toujours été titulaire dans tous les clubs où je suis passé, a rappelé l’ailier de 29 ans au site de 20 Minutes. Pourquoi je ne joue plus ? Il y a eu beaucoup, beaucoup de recrues… ce qui fait qu’il y a énormément de joueurs à mon poste. L’entraîneur veut faire jouer les meilleurs, et pour lui, je ne suis pas le meilleur. C’est son choix, je le respecte. »

L’appel du pied de Bauthéac

« J’ai entendu dire que Rennes serait intéressé, comme l’année dernière. Si je me sens flatté ? Bien sûr ! C’est un super club que j’apprécie beaucoup, a réagi Bauthéac. Je connais son potentiel avec un beau projet et un très bon coach - j’admire le travail de Christian Gourcuff - donc c’est forcément flatteur. En plus, j’aime bien le rouge et noir (sourire). » D’après nos confrères de Made In Foot, le joueur passé par Saint-Etienne pendant sa formation serait également convoité en Turquie et aux Emirats arabes unis.