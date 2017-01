FCGB : Gourvennec coincé par un dossier majeur au mercato

Dans : Bordeaux, Mercato.

Jocelyn Gourvennec s’apprête à vivre une fin de mercato stressante. Pour commencer, l’entraîneur des Girondins de Bordeaux n’a toujours pas les renforts demandés.

Pire encore, le technicien pourrait perdre certains cadres comme Diego Rolan ou Grégory Sertic. En fin de contrat en juin prochain, le milieu de terrain ou défenseur central a refusé les offres de prolongation de ses dirigeants. De quoi agacer Gourvennec qui ne veut pas le perdre cet hiver, mais qui ne veut pas non plus voir un joueur formé au club partir gratuitement, comme l’avait fait Marouane Chamakh en 2010.

« Son dossier ne me satisfait pas car il est à six mois de la fin de son contrat et ça n’avance pas ni dans un sens ni dans l’autre. Ça m’embête, a confié le coach du FCGB. Il y a des propositions de prolongation qui lui ont été faites que je trouve très bonnes. Ce n’est pas son avis. On est entre deux eaux. Ce n’est pas idéal. Je ne verrai pas d’un bon oeil son départ d’ici le 31 janvier. »

Sertic ne sera pas écarté

« Après, la position du club est qu’il n’aimerait pas non plus le départ de Grégory Sertic libre après ce que le club a construit avec lui depuis son plus jeune âge. Marouane Chamakh était parti libre et le club l’avait très mal vécu, a rappelé Gourvennec. Il vivrait mal le départ de Greg libre, ce qui est normal. Après je ne fais pas partie des entraîneurs qui vont lui demander de ne pas jouer ou ne pas venir s’entraîner si telle ou telle chose n’évolue pas. » Pour rappel, le Franco-Croate intéresserait le Werder Brême, Villarreal et des clubs anglais.