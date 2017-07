Bordeaux : Pallois refuse de jouer pour signer à Nantes !

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1, FC Nantes.

Et un bras de fer, un ! Depuis plusieurs jours, on évoque le transfert de Nicolas Pallois au FC Nantes, mais pour l'instant les Girondins et les Canaris n'arrivent pas à s'entendre sur le montant de l'indemnité. Bordeaux semble déterminé à ne pas lâcher si facilement son défenseur central et la situation est donc figée.

Après le refus par ses dirigeants d'une offre de 1,7ME, et celui de prolonger son contrat, Nicolas Pallois, qui a lui déjà trouvé un accord avec le FC Nantes, a décidé d'utiliser la manière forte pour obtenir gain de cause. En effet, selon le Parisien, le défenseur de 29 a tout simplement choisi de ne plus jouer pour les Girondins de Bordeaux. Une décision forcément forte et qui va obliger les dirigeants bordelais à faire le choix de retourner à la table des négociations ou à sanctionner durablement Nicolas Pallois histoire qu'il comprenne que dans le football on se doit aussi de respecter un minimum son employeur et son contrat. Néanmoins, comme souvent lors du mercato, il y a fort à parier que ce bras de fer devrait déboucher sur un transfert rapide.