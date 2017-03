Bordeaux : Cet attaquant qui regarde vers l'Espagne au mercato

Dans : Bordeaux, Mercato, Liga.

Arrivé à Bordeaux alors qu’il n’avait pas 20 ans, Diego Rolan est devenu un attaquant qui compte chez les Girondins, même s’il n’a pas réussi à confirmer son épatante saison à 15 buts en 2014-15. Néanmoins, l’Uruguayen désormais âgé de 23 ans demeure un joueur très suivi, qui a souvent fait quelques touches en Angleterre et en Espagne. Jusqu’à présent, cela ne s’est jamais concrétisé, mais la question pourrait bien se poser cet été, d’autant plus que le club aquitain s’est beaucoup renforcé devant avec Kamano, Ménez et l’éclosion de Laborde. Interrogé par bein SPORTS, Diego Rolan a reconnu que la tentation d’aller voir ailleurs était réelle, même s’il n’avait pas à se plaindre de sa carrière bordelaise à l’heure actuelle.

« On verra, on verra... Il me reste encore une saison. Je suis à Bordeaux, j'essaie de faire les efforts pour l'équipe. On verra a la fin de la saison s'il y a possibilité de partir ou pas. Parfois, le téléphone sonne, mais pour l'instant ce n'est pas concret, donc il faut attendre. Je suis avec Bordeaux et j'ai envie de qualifier Bordeaux pour la Coupe d'Europe. Ça fait quatre ans que je suis à Bordeaux. J'ai pris de l'expérience et c'est vrai que, des fois, j'ai envie de partir, mais pour l'instant je suis à Bordeaux. C'est vrai que l'Espagne me plaît », a reconnu Diego Rolan, qui sait qu’avec une fin de contrat en 2018, sa situation sera forcément étudiée de près au mercato estival.