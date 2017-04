Angers : Impossible de trouver la clé du Moulin à Nantes

Dans : SCO, Ligue 1, FC Nantes.

Stéphane Moulin, entraîneur d'Angers, après la défaite à Nantes (2-1) : « C'est une déception. Parce qu'on n'a pas été à notre niveau. On a donc perdu. Ce n'est pas une bonne soirée, c'est un refrain ici. On voulait arrêter cette mauvaise spirale contre eux. Il a manqué de la qualité. Trop d'erreurs techniques... On a fait une première mi-temps de piètre qualité. Ce n'est pas suffisant dans un match de Ligue 1 pour ne pas subir une défaite. On sait comment ils procèdent. Et le fait de ne pas trouver la parade est rageant. Il faut leur rendre leur mérite. On a cédé deux fois en six minutes. Ça me rappelle étrangement le scénario de la saison dernière. Force est de constater que ce n'est pas terrible. J'ai l'impression d'avoir revu le match de l'année dernière, et ça ne me plaît pas trop ».