LdC : Ibra dans la liste de Man Utd, pas de Diego Costa avec Chelsea

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

C'est ce lundi que les clubs doivent adresser à l'UEFA la liste des joueurs retenus pour la Ligue des champions. Et du côté de Manchester United on affiche la couleur en y faisant figurer Zlatan Ibrahimovic, le retour du buteur suédois suite à sa grave blessure au genou semblant être désormais imminent. La grosse surprise anglaise est venue de Chelsea qui n'a pas inclus Diego Costa dans le document transmis à l'instance européenne du football, démontrant qu'Antonio Conte ne comptait plus réellement sur ce dernier après l'épisode orageux du mercato. Enfin, du côté de Liverpool, Philippe Coutinho est bien dans la liste, l'attaquant brésilien étant parti pour rester toute la saison chez les Reds, malgré son désir de rejoindre le FC Barcelone.