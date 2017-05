LdC : Buffon refuse de crier victoire avant le match retour

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, Monaco.

Gianluigi Buffon (gardien de but de la Juventus, sur BeinSports, après la victoire à Monaco) : « On a pris cette rencontre face à Monaco comme il fallait le faire. Nous avions très peur de Monaco, et la seule manière qu’il y avait de s’imposer c’est comme nous l’avons fait. Le coach a la sensibilité nécessaire pour comprendre les choix tactiques à mettre en place pour remporter une telle rencontre. Donc, on doit dire bravo à notre entraîneur (…) Mais attention, il y a encore le match retour à jouer. Monaco est une grande équipe, qui est capable de tout avec son attaque. Nous avons l’avantage, mais rien n’est gagné d’avance. »