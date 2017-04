La Juventus condamne le Barça à une nouvelle remontada !

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le FC Barcelone devra encore réaliser une nouvelle remontada après une lourde défaite (3-0) contre la Juventus en match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

Au Barça rien d'impossible, et ce n'est pas le PSG qui dira le contraire. Mais, dans une semaine, le club catalan va devoir une nouvelle fois signer un gros exploit au Camp Nou afin d'éliminer la Juventus. Car devant ses supporters, la Vieille Dame a été sans pitié avec Lionel Messi et ses coéquipiers, encore apparus vraiment en-dessous lorsqu'ils évoluent loin de leur base.

Pour Barcelone, la situation a vite tourné au vinaigre sur la pelouse du Juventus Stadium puisqu'après seulement sept minutes de jeu Dybala ouvrait le score (1-0, 7e). Et l'Argentin ne s'arrêtait pas là, car il doublait rapidement le score (2-0, 22e). Le Barça était au bord du KO et sur ses rares occasion, Buffon rappelait aux Espagnols pourquoi il était toujours l'un des meilleurs portiers du monde.

Après la pause, c'est Chiellini qui faisait augmenter l'addition (3-0, 55e), Barcelone ne semblant pas vraiment savoir comment prendre à défaut une formation turinoise très bien organisée défensivement et capable de vite se projeter vers l'avant. Laissant le ballon au Barça, la Juventus tenait ce score jusqu'au bout et peut désormais envisager la suite avec sérénité. Du côté de Barcelone, il est évident que l'on va dès ressortir la fameuse remontada...et cette fois plus personne ne dira que c'est impossible. Mais la Juventus n'est pas le PSG.