ASM : Mbappé, la machine à buts de l'ASM fait peur à la Juve !

Vainqueur de Toulouse samedi après-midi au Stade Louis II, Monaco a désormais l’esprit tourné vers sa demi-finale de la Ligue des Champions contre la Juventus Turin mercredi soir. Si l’ASM voit une montagne arriver, la Juventus Turin n’est pas pour autant enchantée d’affronter une équipe monégasque en pleine bourre, qui a déjà fait céder Manchester City et le Borussia Dortmund dans cette compétition.

En interview pour TF1, Miralem Pjanic, indiscutable du onze de départ de Massimiliano Allegri, a confirmé que la Juve préparait avec beaucoup de respect et d’humilité ce choc de la C1. L’international bosnien indique également qu’il faudra avoir un œil très attentif sur Kylian Mbappé, encore buteur face au TFC samedi après-midi en Ligue 1. « Il faudra respecter Monaco, vu ce qu’ils ont fait en Ligue des Champions. Ils ont éliminé Manchester City et le Borussia Dortmund. Ça mérite du respect. Il n’y a pas de favori, ça va se jouer sur des détails. S’ils sont devant le PSG au championnat, c’est qu’il y a des raisons. Mbappé marque tout le temps, c’est la révélation de l’année en France ». L’issue du match de mercredi entre l’ASM et la Juventus dépendra forcément en partie de la bataille du milieu que Pjanic et Khedira livreront face à Fabinho et Bakayoko ou Moutinho…