Arsenal : Wenger hurle au scandale contre l'arbitre

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Que l'on soit supporter ou pas d'Arsenal, il est évident que l'arbitre du match entre les Gunners et le Bayern Munich n'était pas dans une forme olympique mardi soir à l'Emirates. C'est notamment sur le penalty accordé aux Allemands, avec en plus l'expulsion de Koscielny, que M.Sidiropoulos a semblé totalement perdre les pédales. Et le but égalisateur Lewandowski à cet instant du match a forcément changé la donne, même si les Bavarois avaient un très net avantage sur l'ensemble des deux rencontres et n'avaient donc pas besoin de ce coup de pouce.

Mis sous pression par les supporters d'Arsenal, Arsène Wenger a dit tout le mal qu'il pensait de l'arbitre et de ses assistants. « Je pense qu’on a été largement puni par l’arbitre et que le match a été faussé en deuxième mi-temps. Je crois qu’on a fait une bonne première mi-temps, avec un esprit remarquable. On a mis le Bayern sous pression. On a été malheureux sur une première décision de l’arbitre, qui nous refuse un penalty flagrant. Après, on a été doublement puni parce qu’il y a hors-jeu de Lewandowski et qu’il n’y a ni penalty, ni carton rouge. Je pense que l’arbitrage a été assez scandaleux. Quand vous avez joué au football, que vous devez vous qualifier à tout prix et que vous êtes à 1-1 avec dix joueurs contre une équipe comme le Bayern, vous pouvez comprendre que ça devient insurmontable dans les têtes. On a été puni, déstabilisé. Actuellement, en plus, l’équipe manque un peu de confiance. Elle s’est retrouvée punie de façon invraisemblable. Je pense que l’arbitre a eu une influence énorme et injustifiée », a lancé un Arsène Wenger, visiblement furieux du scénario vécu à l’Emirates et de cette nouvelle humiliation infligée par le Bayern Munich.