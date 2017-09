0-5 ! Le PSG frappe très fort d’entrée

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, PSG.

Neymar, Cavani, Mbappé, c’est allé trop vite pour le Celtic Glasgow, qui a explosé en vol face à un PSG très sérieux et efficace (0-5). Paris a de grandes ambitions européennes, et ça se voit.

La ligne d’attaque hors-norme du PSG était attendue à Glasgow ce mardi, et le moins que l’on puisse dire, c’est que Paris a répondu présent avec toutes ses étoiles. D’entrée de jeu, avec un Rabiot en grande forme à la baguette, les joueurs de la capitale monopolisaient le ballon. Sur sa première fulgurance, lancée en profondeur par Rabiot, Neymar prenait tout le monde de vitesse pour conclure de près (0-1, 19e). Glasgow ne sortait pas la tête de l’eau, et Mbappé, qui avait bien suivi un ballon manqué de Cavani sur une remise de Neymar, marquait d’un tir plein de sang-froid (0-2, 34e). Chacun y allait de son but puisque, retenu par le maillot dans la surface, Cavani obtenait et transformait un pénalty indiscutable (0-3, 40e).

Le solo du PSG se poursuivait même si le Celtic réagissait avec un engagement retrouvé et quelques bons tacles appuyés qui refroidissaient les Parisiens. Mais forcément, l’énergie se dillapidait à mesure que le temps passait et cela se voyait en fin de rencontre. Lustig marquait contre son camp sur un centre appuyé de Draxler (0-4, 83e) avant que Cavani ne redresse de manière somptueuse un centre profond de Kurzawa (0-5, 85e). Le récital était fini et le PSG avait effectué une entrée fracassante dans cette Ligue des Champions où il a bombé le torse dès le coup d’envoi.